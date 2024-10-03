Паула Бадоса обыграла Чжан Шуай и первой вышла в полуфинал турнира в Пекине

19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала первой полуфиналисткой хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине. В матче 1/4 финала она одержала победу над 595-й ракеткой мира китаянкой Чжан Шуай — 6:1, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 25 минут. Испанская спортсменка выполнила 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Чжан Шуай ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

В матче за выход в финал China Open — 2024 Бадоса сыграет с победительницей встречи между шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф и представительницей Украины Юлией Стародубцевой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.