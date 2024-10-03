Новак Джокович – о китайских фанатах: придётся купить ещё чемоданы, чтобы привезти подарки

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своё отношении к турниру категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«И я не был здесь пять лет, надеюсь, я смогу добиться хороших результатов. Последние несколько дней я фантастически провёл время с китайскими болельщиками, которые дали мне много энергии, поддержки, да, конечно, и подарочки. Нам придётся купить ещё чемоданы, чтобы привезти их обратно. Но вы знаете, это был успешный турнир для меня, а также один из лучших турниров в мире по теннису и впечатляющий стадион здесь. Я с нетерпением жду, когда снова моя нога туда вступит. Последний раз я играл здесь пять лет назад, так что не терпится увидеть, сколько людей придет на матч и, надеюсь, ощутить хорошую атмосферу», — сказал Джокович в эфире Youtube-канала «Больше в Шанхае».

Отметим, что в Шанхае сербский теннисист завоевал свой 100-й титтул на турнирах ATP.

Напомним, «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом $ 8 995 555 проходит со 2 по 13 октября. Джокович начнёт соревнования со второго круга. В 1/32 финала он встретится с победителем матча первого раунда между американцем Алексом Михельсеном и хозяином корта Бу Юньчаокете.