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Янник Синнер поздравил Карлоса Алькараса с победой на турнире в Пекине

Янник Синнер поздравил Карлоса Алькараса с победой на турнире в Пекине
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Лидер мирового рейтинга Янник Синнер поздравил третью ракетку мира Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале испанский теннисист в трёх сетах обыграл итальянца — 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю, Карлос, фантастическая неделя для тебя и твоей команды! Очень доволен этой неделей, спасибо Пекину, Шанхай на очереди», — написал Синнер в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом $ 8 995 555 проходит со 2 по 13 октября. Первая ракетка мира Синнер начнёт соревнования со второго круга. В 1/32 финала он встретится с японцем Таро Дэниэлом, занимающим 93-ю строчку в рейтинге ATP.

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