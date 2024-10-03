Янник Синнер поздравил Карлоса Алькараса с победой на турнире в Пекине
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Лидер мирового рейтинга Янник Синнер поздравил третью ракетку мира Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале испанский теннисист в трёх сетах обыграл итальянца — 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).
Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
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|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляю, Карлос, фантастическая неделя для тебя и твоей команды! Очень доволен этой неделей, спасибо Пекину, Шанхай на очереди», — написал Синнер в своём аккаунте в социальных сетях.
Напомним, «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом $ 8 995 555 проходит со 2 по 13 октября. Первая ракетка мира Синнер начнёт соревнования со второго круга. В 1/32 финала он встретится с японцем Таро Дэниэлом, занимающим 93-ю строчку в рейтинге ATP.
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