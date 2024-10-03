«Мы не близкие друзья». Карлос Алькарас — об отношениях с Янником Синнером

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об отношениях с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«У нас действительно хорошие отношения и вне корта. Мы оба очень уважаем друг друга как игроков, как личностей, но когда мы отправляемся в турне, вы знаете, во время турниров, когда мы на месте, мы остаёмся наедине с нашей командой, поэтому особо не общаемся.

Когда у нас есть возможность, разговариваем не только о теннисе, но и о жизни. У нас хорошие отношения, мы не близкие друзья, но у нас есть взаимное уважение», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, во вторник, 2 октября, в финале турнира категории ATP-500 в Пекине испанский теннисист обыграл Синнера со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).