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«Высочайший уровень». Патрик Макинрой — о финале между Алькарасом и Синнером в Пекине

«Высочайший уровень». Патрик Макинрой — о финале между Алькарасом и Синнером в Пекине
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Бывший теннисист из США чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 в парном разряде Патрик Макинрой высказался о финальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), в котором третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«За 3 часа 21 минуту Алькарас обыгрывает Синнера в третьем сете. Просто высочайший уровень», — написал Макинрой в своём аккаунте в социальной сети Х.

Для 21-летнего Алькараса это пятый титул на уровне ATP-500. В 2022 году испанец выиграл турниры на грунте в Рио и Барселоне, в 2023-м — в Лондоне на траве, в 2024-м — в Пекине на харде. Всего на его счету 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

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