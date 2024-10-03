«Высочайший уровень». Патрик Макинрой — о финале между Алькарасом и Синнером в Пекине
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Бывший теннисист из США чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 в парном разряде Патрик Макинрой высказался о финальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), в котором третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)).
Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«За 3 часа 21 минуту Алькарас обыгрывает Синнера в третьем сете. Просто высочайший уровень», — написал Макинрой в своём аккаунте в социальной сети Х.
Для 21-летнего Алькараса это пятый титул на уровне ATP-500. В 2022 году испанец выиграл турниры на грунте в Рио и Барселоне, в 2023-м — в Лондоне на траве, в 2024-м — в Пекине на харде. Всего на его счету 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
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