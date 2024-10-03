«Фантастический матч!» Борис Беккер оценил финал между Алькарасом и Синнером в Пекине

Бывший немецкий теннисист шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился эмоциями после финального матча на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), в котором третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)).

«Фантастический матч между Синнером и Алькарасом в Пекине! Оба игрока оставляют всё на площадке!» — написал Беккер в своём аккаунте в социальной сети Х.

Для 21-летнего Алькараса это пятый титул на уровне ATP-500. В 2022 году испанец оказывался сильнее всех на грунте в Рио и Барселоне, в 2023-м — в Лондоне на траве, в 2024-м — в Пекине на харде. Всего испанец выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.