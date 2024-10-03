Ассоциация профессиональных теннисистов проведёт юридическую проверку в ATP и WTA

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), основанная 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем намерена устроить юридическую проверку в ATP и WTA. Об этом сообщает Telegraph.

По информации источника, PTPA наняла несколько международных юридических фирм для проведения обследования всей структуры тенниса. Прчиной проверки является большая загруженность спортсменов в большом теннисе и низкий уровень призовых по стандартам мирового спорта.

Также Ассоциация теннисистов планирует проанализировать деятельность Международной федерации тенниса (ITF), Международного агентства по честности в теннисе (ITIA), которое контролировало спорное дело о допинге Янника Синнера, и турниры «Большого шлема».