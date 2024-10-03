«Она не должна уходить». Паула Бадоса — о Чжан Шуай после матча в Пекине

19-я ракетка мира Паула Бадоса высказалась о своей сопернице по четвертьфиналу на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине китаянке Чжан Шуай. В матче 1/4 финала испанка одержала победу над 595-й ракеткой мира со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
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«Прежде всего я хочу сказать несколько слов Шуай. Она потрясающая как человек. Вы также могли видеть её уровень сегодня. Я очень рада за неё, потому что она прошла через очень трудные времена. Это показывает, какой она боец. Она великолепна. У неё отличная команда. Она всегда с улыбкой и поддерживает меня даже во время тура. Здорово иметь такую теннисистку, как она. Я ей писала, что она не должна уходить, потому что её уровень действительно очень высок», — сказала Бадоса на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в Пекине35-летняя Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений на турнирах WTA. В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд среди игроков не только WTA-тура, но и ATP.
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