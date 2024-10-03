Экс-россиянин Александр Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, вышел во второй круг хардового «Мастерса» в Шанхае (Китай). В первом раунде он в двух сетах обыграл Рамкумара Раманатана из Индии — 6:1, 7:6 (7:3).
Шанхай. 1-й круг
03 октября 2024, четверг. 11:35 МСК
Рамкумар Раманатан
Р. Раманатан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продолжался 1 час 15 минут. Экс-россиянин выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету индийского теннисиста восемь эйсов, столько же двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх заработанных (0%).
В 1/32 финала турнира в Шанхае Шевченко встретится с 31-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Черундоло.
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