Экс-россиянин Александр Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, вышел во второй круг хардового «Мастерса» в Шанхае (Китай). В первом раунде он в двух сетах обыграл Рамкумара Раманатана из Индии — 6:1, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 15 минут. Экс-россиянин выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету индийского теннисиста восемь эйсов, столько же двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из четырёх заработанных (0%).

В 1/32 финала турнира в Шанхае Шевченко встретится с 31-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Черундоло.