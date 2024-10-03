Павел Котов проиграл 336-й ракетке мира из Японии на старте «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов уступил 336-му номеру мирового рейтинга ATP Йосуке Ватануки из Японии в первом круге хардового «Мастерса» в Шанхае (Китай). Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 в пользу азиатского теннисиста.

Игра продолжалась 3 часа 10 минут. Россиянин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и 3 выигранных брейк-пойнта из 17.

В 1/32 финала турнира в Шанхае Ватануки встретится с 35-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой.