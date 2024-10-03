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Романом Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Бубликом

Романом Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Бубликом
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Завершился матч первого круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 196-м в мировой классификации ATP Бейбитом Жукаевым из Казахстана. Победу в двух партиях одержал россиянин — 7:6 (7:0), 6:4.

Шанхай. 1-й круг
03 октября 2024, четверг. 12:05 МСК
Бейбит Жукаев
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		4
7 7 		6
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из восьми.

В 1/32 финала турнира в Шанхае Сафиуллин встретится с ещё одним представителем Казахстана 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.

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