Романом Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Бубликом

Завершился матч первого круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 196-м в мировой классификации ATP Бейбитом Жукаевым из Казахстана. Победу в двух партиях одержал россиянин — 7:6 (7:0), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из восьми.

В 1/32 финала турнира в Шанхае Сафиуллин встретится с ещё одним представителем Казахстана 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.