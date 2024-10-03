Романом Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Бубликом
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Завершился матч первого круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 196-м в мировой классификации ATP Бейбитом Жукаевым из Казахстана. Победу в двух партиях одержал россиянин — 7:6 (7:0), 6:4.
Шанхай. 1-й круг
03 октября 2024, четверг. 12:05 МСК
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
Окончен
0 : 2
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из восьми.
В 1/32 финала турнира в Шанхае Сафиуллин встретится с ещё одним представителем Казахстана 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.
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