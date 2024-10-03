«Медведя не было». Даниил Медведев рассказал о съёмках промо к турниру в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о съёмках промо-ролика к выставочному турниру Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

— Сумасшедшее промо Саудовской Аравии, мы в восторге. Я понимаю, что там есть коммерческие секреты, тайны, но как телевизионщикам нам любопытно: вы принимали участие в съёмках, либо это всё искусственный интеллект?

— Принимали, да, конечно. На самом деле — что очень круто, и компания, которая это делала… Я, может, где-то меньше, чем другие, но всё равно тоже снимался и в рекламах, и в фотошутах — снимаешься часто и для спонсоров, и отдельно, может, для журналов. И, скажем так, разные бывают фото- и видеосессии. Где-то тяжело, где-то легче. Эта съёмка была быстрая, я не буду говорить сколько. Для того, что они сделали, она была очень быстрой. Хотя бывали съёмки, где проводишь по 10 часов, а в итоге про то, что выходит, ты такой думаешь: «А почему я там 10 часов был? 30 секунд какие-то вышли». Поэтому было круто, и видео крутое, и команды, которые это делали, крутые, поэтому, скажем так, всегда приятнее это делать с классными людьми, когда всё получается на уровне.

— Мне просто кажется, вас очень сложно во время сезона выцепить хотя бы на час, на два, а тут такие масштабы. Можешь рассказать, где тебя снимали? Ты куда-то летал специально — или к тебе прилетали, если это возможно?

— Да, всё делали в разное время и в разных местах, и у нас изначально должно было быть в Монако, но в итоге я сделал это перед Уимблдоном в Лондоне. Медведя не было (смеётся), — рассказал россиянин в эфире Youtube-канала «Больше!».

Six Kings Slam пройдёт с 16 по 19 октября. Кроме Медведева, в турнире примут участие первая ракетка мира Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.