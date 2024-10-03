Даниил Медведев – о «Мастерсе» в Шанхае: обожаю этот турнир, лучший в сезоне

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

— Ты же знаешь, что тут твоя статуя стоит. Мы с ней фотографировались. Ты там такой маленький и такой пухленький. Ты вообще живьём её видел, эту статую победителя?

— Я вот пытался вспомнить, и, по-моему, я её или видел, или проходил мимо, потому что там всё время столько народу, что вот начинается вот эта давка. Поэтому, если я не ошибаюсь, я проходил, такой, о, моя статуя, и как-то быстро шёл, поэтому я уж не видел, насколько я там маленький, пухленький, но это круто, мне кажется.

Здесь турнир, на самом деле, в очень многих маленьких деталях отличается от всего остального, что мы видим в туре, и статуи в том числе. Я не уверен, что есть другой турнир, который делает статуи всех победителей. Поэтому я лично обожаю этот турнир, для меня он лучший в сезоне, — рассказал Медведев в эфире Youtube-канала «Больше!»

Соревнования в Шанхае пройдут с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).