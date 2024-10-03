Кори Гауфф одержала волевую победу над квалифаером с Украины в 1/4 финала турнира в Пекине
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла 115-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву — 2:6, 6:2, 6:2. Отметим, что представительница Украины начинала турнир в Пекине с квалификационного раунда.
Пекин (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 13:10 МСК
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
1 : 2
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|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Американка два раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и 3 выигранных брейк-пойнта из 13.
В полуфинале соревнований в Пекине Гауфф встретится с 19-й ракеткой мира Паолой Бадосой из Испании.
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