Кори Гауфф одержала волевую победу над квалифаером с Украины в 1/4 финала турнира в Пекине

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/4 финала она в трёх сетах обыграла 115-ю ракетку мира украинку Юлию Стародубцеву — 2:6, 6:2, 6:2. Отметим, что представительница Украины начинала турнир в Пекине с квалификационного раунда.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Американка два раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и 3 выигранных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале соревнований в Пекине Гауфф встретится с 19-й ракеткой мира Паолой Бадосой из Испании.