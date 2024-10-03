«Круто, но очень опасно». Даниил Медведев — о китайских фанатах в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о китайских болельщиках во время азиатского турне в ATP-туре.

— Но тебя вчера просто атаковали фанаты, я видела ролики в соцсетях. Это нормальная практика для Китая или для Шанхая?

— Особенно для Шанхая, и на самом деле это круто, но очень опасно, поэтому нам, игрокам, приходится как бы выбирать, когда мы можем давать автографы, когда нет. Потому что, если ты начинаешь подписывать, возникает давка, впереди дети, и их начинают толкать. Потому стараемся больше подписывать в специальных зонах. Не получается там всем дать автограф, но так менее опасно для людей. Но здесь Шанхай, да, здесь всегда так было, здесь куча народу.

И мне кажется, у меня такое ощущение от этого турнира, что и зрителям круто, и игрокам круто, поэтому я лично всегда рад сюда возвращаться и играть здесь, — рассказал россиянин в эфире Youtube-канала «Больше!».

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Действующим чемпионом соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).