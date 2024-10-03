«Я всё-таки хороший теннисист». Карлос Алькарас — после победы над Синнером в Пекине

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих чувствах после победы над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)).

— Поздравляю с титулом. Это был отличный финал с Янником. Мы знаем вас как очень скромного и приятного игрока, но не могли бы вы сказать, гордитесь ли вы собой в итоге?

— Да, да, я очень горжусь собой, очень доволен собой и вообще всем. Сентябрь, знаете, получился неплохим. Победа над лучшим игроком мира и первой ракеткой — это всегда здорово. Очень круто осознавать, что ты делаешь такие мощные вещи. Вне корта у меня тоже всё очень хорошо. Думаю, что я хорошо себя показал и в финале «Мастерса» точно могу собой гордиться. Знаете, это был отличный момент для меня, чтобы понять, что я всё-таки хороший теннисист, отлично играю и всё-таки вышел из небольшой ямы и вернулся на топ-уровень, хотя последние два месяца я немного сомневался в себе. И, повторюсь, я очень рад и, конечно, доволен собой, — рассказал испанец в эфире Youtube-канала «Больше!».

Для 21-летнего Алькараса это пятый титул на уровне ATP-500. В 2022 году испанец оказывался сильнее всех на грунте в Рио и в Барселоне, в 2023-м — в Лондоне на траве, в 2024-м — в Пекине на харде. Всего Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.