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Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему улучшить свою игру

Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему улучшить свою игру
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Третья ракетка мира победитель четырёх турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос об изменениях в своей игре.

— И после того, как вы открыто сказали, что вам нужно улучшить свою игру, что вы изменили всё-таки?

— Знаете, я очень хорошо прибавил в физике. Я очень много работаю, так же, как и на корте. Я стараюсь быть более спокойным в матчах. Я думаю, что Кубок Дэвиса и кубок Лэйвера очень помогли мне играть хорошие матчи против действительно сложных соперников. И самое главное — побеждать их. Помогли моей уверенности в себе немного вырасти, подойти к следующему матчу ещё с большей уверенностью. Наверное, это самое главное. Это то, что помогло моей игре за последний месяц, — рассказал испанец в эфире Youtube-канала «Больше!».

Напомним, во вторник, 2 октября, в финале турнира категории ATP-500 в Пекине испанский теннисист обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)).

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