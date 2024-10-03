«Я всегда рад приехать домой». Хачанов – о подготовке к азиатской серии в Москве

25-я ракетка мира из России Карен Хачанов объяснил, почему проводил подготовку к азиатскому турне в России.

Расскажи, почему из года в год игроки после американской серии, перед Азией, наверное, приезжают в Москву. Почему вам комфортно именно перед Азией тренироваться и подготавливаться в Москве?

— У меня есть, честно, вопрос другого времени. Тяжелее его найти, наверное, в течение сезона, когда можно приехать, потренироваться, и чтобы потом также по пути, плюс улететь в Китай. То есть, ну, это удобно. У меня такие вот есть периоды, месяца. Ну, какие-то периоды именно в течение сезона, когда я могу вот приехать, спланировать в Москву, домой. То есть, ну, я всегда рад приехать. Поэтому просто в данном случае это было удобно, комфортно. И в том году я так спланировал, в этом году. То есть, ну, почему нет? Вообще погода была классная. Всё здорово, — рассказал Хачанов в эфире канала «Больше!» в VK Video.

Напомним, Хачанов начал азиатское турне с поражения в первом круге от китайца Бу Юньчаокете на турнире ATP-250 в Ханчжоу. На соревнованиях категории ATP-500 в Пекине россиянин дошёл до четвертьфинала, в котором уступил будущему победителю испанцу Карлосу Алькарасу.