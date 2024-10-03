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Анна Блинкова разгромила экс первую ракетку мира Симону Халеп на турнире в Гонконге

Анна Блинкова разгромила экс первую ракетку мира Симону Халеп на турнире в Гонконге
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Завершился матч второго круга «челленджера» в Гонконге, в котором 78-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова в двух сетах обыграла экс первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии — 6:2, 6:1. На данный момент румынка занимает 1130-ю позицию в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянка два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы три эйса, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале соревнований в Гонконге Блинкова встретится с первой сеяной на турнире восьмой ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро.

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