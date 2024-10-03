Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова в паре с Коччаретто вышла в полуфинал парного разряда в Пекине

Людмила Самсонова в паре с Коччаретто вышла в полуфинал парного разряда в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Дуэт российской теннисистки Людмилы Самсоновой и итальянской спортсменки Элизабетты Коччаретто вышел в полуфинал парного разряда на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/4 финала они обыграли китайскую пару Тан Цяньхуэй и Юань Юэ со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 15:20 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Э. Коччаретто Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		3
         
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Т. Цяньхуэй Ю. Юэ

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках пара Самсонова/Коччаретто один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных (44%). На счету китайской пары ноль эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%).

В следующем круге Самсонова и Коччаретто встретятся с победительницами матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой/Чань Хаочин и Терезой Михаликовой/Оливией Николлс.

Сетка парного разряда турнира в Пекине (ж)
Таблица парного разряда турнира в Пекине (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android