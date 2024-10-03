Стэн Вавринка одержал победу на двух тай-брейках на старте «Мастерса» в Шанхае

Завершился матч первого круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) между трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой и 50-м в мировой классификации ATP Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции. Победу на двух тай-брейках одержал швейцарец — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Вавринка 13 раз подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника 10 эйсов и также ни одного брейк-пойнта, но уже из трёх заработанных. Также оба теннисиста допустили по четыре двойные ошибки.

В 1/32 финала турнира в Шанхае Вавринка встретится с представителем Италии 30-й ракеткой мира Флавио Коболли.