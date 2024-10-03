Стэн Вавринка одержал победу на двух тай-брейках на старте «Мастерса» в Шанхае

Завершился матч первого круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) между трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой и 50-м в мировой классификации ATP Джованни Мпетчи Перрикаром из Франции. Победу на двух тай-брейках одержал швейцарец — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Вавринка 13 раз подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника 10 эйсов и также ни одного брейк-пойнта, но уже из трёх заработанных. Также оба теннисиста допустили по четыре двойные ошибки.
В 1/32 финала турнира в Шанхае Вавринка встретится с представителем Италии 30-й ракеткой мира Флавио Коболли.
- 3 октября 2024
-
18:08
-
17:55
-
17:30
-
17:16
-
17:01
-
15:31
-
15:18
-
15:02
-
15:00
-
14:38
-
14:33
-
14:33
-
14:05
-
13:47
-
13:43
-
13:08
-
12:54
-
12:39
-
12:24
-
12:01
-
11:50
-
11:33
-
11:32
-
11:11
-
11:11
-
10:56
-
10:31
-
10:14
-
09:58
-
09:15
-
08:53
-
08:37
-
03:05
-
02:01
-
00:53