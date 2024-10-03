Сафиуллин рассказал о помощи тренера Кузнецова по ходу стартового матча в Шанхае

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о помощи тренера Андрея Кузнецова по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Шанхае. В первом круге он одержал победу над 196-м в мировой классификации ATP Бейбитом Жукаевым из Казахстана — 7:6 (7:0), 6:4.

«Он подавал достаточно хорошо, было тяжело принимать, по-моему, каждая подача была за 220 [км/ч]. Поэтому пришлось отойти чуть подальше, чтобы возвращать мяч в розыгрыш. То, что он удалился в подтрибунное помещение, видимо, были какие-то проблемы, которые нужно было решить без зрителей.

Часто общался с Андреем Кузнецовым? Когда у него был медицинский перерыв, обсуждали, что можно добавить, улучшить, чтобы чуть побыстрее сделать брейк и повести в счёте», — сказал Сафиуллин в эфире канала «Больше!» в VK Video.