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Сафиуллин рассказал о помощи тренера Кузнецова по ходу стартового матча в Шанхае

Сафиуллин рассказал о помощи тренера Кузнецова по ходу стартового матча в Шанхае
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о помощи тренера Андрея Кузнецова по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Шанхае. В первом круге он одержал победу над 196-м в мировой классификации ATP Бейбитом Жукаевым из Казахстана — 7:6 (7:0), 6:4.

Шанхай. 1-й круг
03 октября 2024, четверг. 12:05 МСК
Бейбит Жукаев
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		4
7 7 		6
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Он подавал достаточно хорошо, было тяжело принимать, по-моему, каждая подача была за 220 [км/ч]. Поэтому пришлось отойти чуть подальше, чтобы возвращать мяч в розыгрыш. То, что он удалился в подтрибунное помещение, видимо, были какие-то проблемы, которые нужно было решить без зрителей.

Часто общался с Андреем Кузнецовым? Когда у него был медицинский перерыв, обсуждали, что можно добавить, улучшить, чтобы чуть побыстрее сделать брейк и повести в счёте», — сказал Сафиуллин в эфире канала «Больше!» в VK Video.

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