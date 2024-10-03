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Роман Сафиуллин оценил свой нынешний уровень игры на китайской серии турниров

Роман Сафиуллин оценил свой нынешний уровень игры на китайской серии турниров
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин оценил свой нынешний уровень игры, назвав китайскую серию турниров одной из любимых. По словам спортсмена, именно там он часто показывает хорошие результаты.

«Как я себя чувствую? В данный отрезок сезона хорошо себя чувствую, лучше, чем в начале года. В прошлом году я показывал в Китае хорошие результаты, в целом мне здесь нравится играть и находиться», — сказал Сафиуллин в эфире канала «Больше!» в VK Video.

Напомним, сегодня, 3 октября, Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае. На старте турнира он одержал победу над 196-м в мировой классификации ATP Бейбитом Жукаевым из Казахстана — 7:6 (7:0), 6:4.

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