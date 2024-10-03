Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 3 октября

В четверг, 3 октября, прошли некоторые матчи стадии 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 3 октября (время — московское, предварительное):

Чжан Шуай (Китай) — Паула Бадоса (Испания) — 1:6, 6:7 (4:7);

Юлия Стародубцева (Украина) — Кори Гауфф (США) — 6:2, 2:6, 2:6.

Остальные матчи, в том числе поединки единственной оставшейся в сетке российской теннисистки Мирры Андреевой и белоруски Арины Соболенко, пройдут 4 октября.

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября. Действующей чемпионкой является лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек.