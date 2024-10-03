Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 4 октября

В четверг, 4 октября, пройдут оставшиеся матчи стадии 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 4 октября (время — московское, предварительное):

9:30. Арина Соболенко (Белоруссия) — Каролина Мухова (Чехия);

11:00. Мирра Андреева (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Напомним, уже определилась первая полуфинальная пара, которая сыграет на этой стадии на «тысячнике» в Пекине. Во встрече, которая состоится 5 октября, сойдутся испанка Паула Бадоса и американка Кори Гауфф.

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября. Действующей чемпионкой является лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек.