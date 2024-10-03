«Мастерс» в Шанхае: результаты второго игрового дня 3 октября

В четверг, 3 октября, закончились матчи первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых интересных матчей второго дня соревнований, где сыграли два российских теннисиста — Роман Сафиуллин и Павел Котов.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Результаты матчей 3 октября (время — московское, предварительное):