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«Мастерс» в Шанхае: результаты второго игрового дня 3 октября

«Мастерс» в Шанхае: результаты второго игрового дня 3 октября
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В четверг, 3 октября, закончились матчи первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых интересных матчей второго дня соревнований, где сыграли два российских теннисиста — Роман Сафиуллин и Павел Котов.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Результаты матчей 3 октября (время — московское, предварительное):

  • Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7, 6:7;
  • Рамкумар Раманатан (Индия) — Александр Шевченко (Казахстан) — 1:6, 6:7;
  • Бейбит Жукаев (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7, 4:6;
  • Павел Котов (Россия) — Йосуке Ватануки (Япония) — 7:6, 4:6: 5:7;
  • Чжан Чжичжэнь (Китай) — Зизу Бергс (Бельгия) — 4:6, 3:6;
  • Стэн Вавринка (Швейцария) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 7:6, 7:6.
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