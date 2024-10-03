«Мастерс» в Шанхае: расписание третьего игрового дня 4 октября
В пятницу, 4 октября, начнутся матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых интересных матчей третьего игрового дня соревнований, где сыграет пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 4 октября (время — московское, предварительное):
- 7.30. Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- 7:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Алехандро Табило (Чили);
- 7:30. Томми Пол (США) — Фабио Фоньини (Италия);
- 7:30. Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США);
- 9:00. Себастьян Баэс (Аргентина) — Гаэль Монфис (Франция);
- 9:00. Стефанос Циципас (Греция) — Кей Нисикори (Япония);
- 12:00. Томаш Махач (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
- 13:30. Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниил Медведев (Россия);
- 15:00. Александр Вукич (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия).
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