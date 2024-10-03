«Мастерс» в Шанхае: расписание третьего игрового дня 4 октября

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В пятницу, 4 октября, начнутся матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых интересных матчей третьего игрового дня соревнований, где сыграет пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 4 октября (время — московское, предварительное):