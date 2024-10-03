Медведев ярко высказался о популярном меме с Циципасом, сделанном на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о смешном фото, сделанном во время Кубка Лэйвера, с греком Стефаносом Циципасом.

«На Кубке Лэйвера вообще было много смешных, необычных историй, потому что это в принципе редкий турнир, где, скажем так, все твои соперники, против которых ты болеешь или играешь (в каком-то смысле не желаешь им успеха, а желаешь себе) в одной команде. Тут командная атмосфера, где ты хочешь, чтобы они побеждали. Поэтому были разные смешные моменты. О моменте с Циципасом… Я привык не выносить личное на публику. Поэтому, о чём говорили, неважно. Вообще не знал, что там есть камера. Хотя – с камерой или без камеры – мы бы поговорили всё равно. А разговор был отличный, очень хороший. У нас с ним нет какой-то вражды. Мы не лучшие друзья, но очень уважаем друг друга как спортсмены и как люди. Считаю, что у нас нормальные отношения», – сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.