«Тогда был на молодом подъёме». Медведев вспомнил свою победу в Шанхае в 2019 году

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свою победу на «Мастерсе» в Шанхае в 2019 году. Тогда в титульном матче он оказался сильнее немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Да, в 2019-м были другие ощущения, потому что тогда был на молодом подъёме. То есть я только начал заявлять о себе в рамках больших побед – был финал US Open, победа в Цинциннати. И, приехав сюда, продолжался этот подъём. И потом, что всегда говорят, тяжело удерживаться на этом месте и продолжать работать над собой и расти. Сейчас я в совершенно другом положении, в другой ситуации, но продолжаю хотеть побеждать. И после хорошего турнира в Пекине, надеюсь, смогу тоже показать хороший теннис», – сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.
На турнир в Шанхае-2024, который проходит со 2 по 13 октября, Медведев начнёт со второго круга. Действующим чемпионом соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).
- 3 октября 2024
-
19:40
-
19:12
-
18:08
-
17:55
-
17:30
-
17:16
-
17:01
-
15:31
-
15:18
-
15:02
-
15:00
-
14:38
-
14:33
-
14:33
-
14:05
-
13:47
-
13:43
-
13:08
-
12:54
-
12:39
-
12:24
-
12:01
-
11:50
-
11:33
-
11:32
-
11:11
-
11:11
-
10:56
-
10:31
-
10:14
-
09:58
-
09:15
-
08:53
-
08:37
-
03:05