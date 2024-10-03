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«Тогда был на молодом подъёме». Медведев вспомнил свою победу в Шанхае в 2019 году

«Тогда был на молодом подъёме». Медведев вспомнил свою победу в Шанхае в 2019 году
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свою победу на «Мастерсе» в Шанхае в 2019 году. Тогда в титульном матче он оказался сильнее немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4.

Шанхай. Финал
13 октября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Да, в 2019-м были другие ощущения, потому что тогда был на молодом подъёме. То есть я только начал заявлять о себе в рамках больших побед – был финал US Open, победа в Цинциннати. И, приехав сюда, продолжался этот подъём. И потом, что всегда говорят, тяжело удерживаться на этом месте и продолжать работать над собой и расти. Сейчас я в совершенно другом положении, в другой ситуации, но продолжаю хотеть побеждать. И после хорошего турнира в Пекине, надеюсь, смогу тоже показать хороший теннис», – сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.

На турнир в Шанхае-2024, который проходит со 2 по 13 октября, Медведев начнёт со второго круга. Действующим чемпионом соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).

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