«Тогда был на молодом подъёме». Медведев вспомнил свою победу в Шанхае в 2019 году

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свою победу на «Мастерсе» в Шанхае в 2019 году. Тогда в титульном матче он оказался сильнее немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4.

«Да, в 2019-м были другие ощущения, потому что тогда был на молодом подъёме. То есть я только начал заявлять о себе в рамках больших побед – был финал US Open, победа в Цинциннати. И, приехав сюда, продолжался этот подъём. И потом, что всегда говорят, тяжело удерживаться на этом месте и продолжать работать над собой и расти. Сейчас я в совершенно другом положении, в другой ситуации, но продолжаю хотеть побеждать. И после хорошего турнира в Пекине, надеюсь, смогу тоже показать хороший теннис», – сказал Медведев в интервью BetBoom Tennis.

На турнир в Шанхае-2024, который проходит со 2 по 13 октября, Медведев начнёт со второго круга. Действующим чемпионом соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).