Даниил Медведев — о суевериях: с некоторых пор я не принимаю подарки от фанатов

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о самом необычном подарке, который получал от фанатов на турнирах. Россиянин также добавил, что в последнее время стал суеверным и перестал брать многие подарки.

«Назовём это суеверием, но с некоторых пор я не принимаю подарки, что, как я знаю, здесь, в Китае, кажется безумием, потому что немного противоречит вашей культуре. Так что здесь я принимаю некоторые, но это зависит от момента и того, как это происходит. В Пекине я получил от одного парня рукописные буквы на китайском языке. Я, конечно, не знал, что они означают, но он ответил мне что-то про удачу или что-то в этом роде. Это был очень красивый подарок. И, по-видимому, он сам это и нарисовал, так что довольно мило», — сказал Медведев в эфире TennisTV.