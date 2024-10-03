«Я бы не сказал, что меня это вдохновляет». Медведев — о результатах Алькараса и Синнера

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о хороших результатах молодого поколения — испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

— Вы смотрели финал турнира в Пекине?

— Я немного посмотрел, не весь матч, но части первого и третьего сетов. Это был теннис высокого уровня. Конечно, парни играют очень хорошо.

— Вас это вдохновляет или угнетает?

— Честно, я бы не сказал, что меня это вдохновляет. Всё-таки я вхожу в четвёрку парней, которые, помимо Алькараса и Синнера, показывают довольно хорошие результаты. Но, конечно, они играют хорошо. Вот почему они номер один и два в мире. Именно поэтому они выиграли по два турнира «Большого шлема» в этом году. Когда они на вершине, их реально очень трудно победить. Я бы не хотел говорить «невозможно», но очень тяжело. Так что, конечно, это был отличный финал, но всё-таки я играл с Карлосом в полуфинале. И тоже играл там хорошо», — сказал Медведев в эфире TennisTV.