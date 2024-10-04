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Медведев рассказал, как находит время совершенствовать свою игру при загруженном графике

Медведев рассказал, как находит время совершенствовать свою игру при загруженном графике
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как совершенствует свои игровые навыки при таком загруженном графике турниров.

«Даже не знаю. Я просто пытаюсь совершенствоваться день за днём. Вы знаете, в некоторые моменты моей жизни я чувствую, что у меня большие неудачи, что я делаю шаги назад. Когда проигрываю, то, конечно, подвергаю сомнению многие вещи. И, конечно, тут возникает вопрос: делаю ли я правильные вещи на тренировках? Делаю ли я правильные вещи технически, физически? Должен ли я изменить что-то или должен продолжать делать то же самое, и это, в конце концов, сработает? И, честно говоря, я никогда точно не узнаю ответы на эти вопросы. Так что я просто стараюсь каждый день оставаться сосредоточенным на будущем результате, чтобы находить новые способы мотивировать себя. Старайтесь оставаться голодным до победного конца, но всё равно пытайтесь победить. В большинстве случаев это работает, а даже если будут неудачи, важно просто продолжать работать, — сказал Медведев в эфире TennisTV.

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