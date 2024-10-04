Медведев рассказал, как находит время совершенствовать свою игру при загруженном графике

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как совершенствует свои игровые навыки при таком загруженном графике турниров.

«Даже не знаю. Я просто пытаюсь совершенствоваться день за днём. Вы знаете, в некоторые моменты моей жизни я чувствую, что у меня большие неудачи, что я делаю шаги назад. Когда проигрываю, то, конечно, подвергаю сомнению многие вещи. И, конечно, тут возникает вопрос: делаю ли я правильные вещи на тренировках? Делаю ли я правильные вещи технически, физически? Должен ли я изменить что-то или должен продолжать делать то же самое, и это, в конце концов, сработает? И, честно говоря, я никогда точно не узнаю ответы на эти вопросы. Так что я просто стараюсь каждый день оставаться сосредоточенным на будущем результате, чтобы находить новые способы мотивировать себя. Старайтесь оставаться голодным до победного конца, но всё равно пытайтесь победить. В большинстве случаев это работает, а даже если будут неудачи, важно просто продолжать работать, — сказал Медведев в эфире TennisTV.