Даниил Медведев: я пойду в магазин и куплю для дочери большую плюшевую панду из Китая

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что собирается привезти своей дочери Алисе с китайских турниров.

— В Пекине я видел теннисисток с большими, огромными пандами. Вроде это были Мирра Андреева и, по-моему, Даша Касаткина. Они ходили по кортам с пандами, почти их размера. Это было так забавно.

— Вы не думаете, что вашей дочери тоже понравится большая плюшевая панда?

— Да, конечно, наверное, я должен привезти одну такую домой. Я пойду в магазин и куплю для дочери большую плюшевую панду из Китая. Надо не забыть, да, — сказал Медведев в эфире TennisTV.

Напомним, сегодня, 4 октября, Медведев начнёт своё выступление на «Мастерсе» в Шанхае.