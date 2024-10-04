Арина Соболенко — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:30
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Сегодня, 4 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. Встреча начнётся не ранее 9:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Каролина Мухова
К. Мухова
В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Арина Соболенко победила в двух сетах 24-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз — 6:4, 6:3. Каролина Мухова на этой стадии обыграла в двух партиях 79-ю в мировой классификации Кристину Букшу из Испании — 6:2, 6:0.
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