Арина Соболенко — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:30

Сегодня, 4 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. Встреча начнётся не ранее 9:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Арина Соболенко победила в двух сетах 24-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз — 6:4, 6:3. Каролина Мухова на этой стадии обыграла в двух партиях 79-ю в мировой классификации Кристину Букшу из Испании — 6:2, 6:0.