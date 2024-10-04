Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:30

Арина Соболенко — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:30
Комментарии

Сегодня, 4 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. Встреча начнётся не ранее 9:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Арина Соболенко победила в двух сетах 24-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз — 6:4, 6:3. Каролина Мухова на этой стадии обыграла в двух партиях 79-ю в мировой классификации Кристину Букшу из Испании — 6:2, 6:0.

Материалы по теме
Арина Соболенко прокомментировала победу над Мэдисон Киз на турнире в Пекине
Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android