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Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00

Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00
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Сегодня, 4 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева (17-й посев на турнире) и седьмая в мировом рейтинге Чжэн Циньвэнь из Китая (пятый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 11:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Мирра Андреева победила в двух сетах 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:1, 6:3. Чжэн Циньвэнь на этой стадии обыграла в трёх партиях 43-ю в мировой классификации американку Аманду Анисимову — 3:6, 6:1, 6:2.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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