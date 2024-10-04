Мирра Андреева — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00

Сегодня, 4 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева (17-й посев на турнире) и седьмая в мировом рейтинге Чжэн Циньвэнь из Китая (пятый посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче четвёртого круга «тысячника» в Пекине Мирра Андреева победила в двух сетах 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:1, 6:3. Чжэн Циньвэнь на этой стадии обыграла в трёх партиях 43-ю в мировой классификации американку Аманду Анисимову — 3:6, 6:1, 6:2.