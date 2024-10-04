Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 13:30
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Сегодня, 4 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 13:35 МСК
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Даниил Медведев благодаря статусу сеяного игрока начинает выступление на «Мастерсе» в Шанхае сразу со второго круга без необходимости играть в первом. Тьяго Уайлд в первом круге одолел на тай-брейке третьего сета 170-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса.
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