Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 13:30

Сегодня, 4 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 88-й номер рейтинга ATP Тьяго Уайлд из Бразилии. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Медведев благодаря статусу сеяного игрока начинает выступление на «Мастерсе» в Шанхае сразу со второго круга без необходимости играть в первом. Тьяго Уайлд в первом круге одолел на тай-брейке третьего сета 170-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса.