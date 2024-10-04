Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли во 2-й круг парного турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в 1/8 финала в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/16 финала они в двух сетах обыграли британца Нила Скупски и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Россияне выполнили шесть эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету их соперников две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором раунде турнира в Китае российский дуэт встретится с победителями матча между аргентинской парой Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени и дуэтом Юго Нис (Монако)/Ян Зелиньский (Польша).