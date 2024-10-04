«Возвращаться всегда тяжело». Симона Халеп — об участии в турнире в Гонконге

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала своё участие на турнире WTA-125 в Гонконге, в котором она одержала первую победу после допингового скандала. В первом круге она обыграла австралийскую спортсменку Арину Родионову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Возвращаться всегда трудно. Спасибо Гонконгу за тёплый приём!» — написала Халеп в своём аккаунте в соцсетях.

В матче второго круга челленджера в Гонконге румынская теннисистка, занимающая в данный момент 1130-ю строчку в рейтинге WTA, уступила россиянке Анне Блинковой со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования и провела всего лишь два турнира, не выиграв на них ни одного матча.