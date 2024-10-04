Шаповалов проиграл Шелтону в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог пройти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче второго круга он проиграл представителю США Бену Шелтону. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7 в пользу американца.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 07:40 МСК
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. В рамках поединка Шаповалов выполнил две подачи навылет и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника 11 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнтов из пяти.
Турнир в Шанхае стартовал 2 октября и завершится 13 октября. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 8 995 555.
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