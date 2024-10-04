Матс Виландер: когда Синнер и Алькарас на пике, никто никогда не играл в теннис лучше

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер высказался об игре итальянца Янника Синнера и представителя Испании Карлоса Алькараса.

«Они продолжают идти по следам «Большой тройки» с точки зрения уровня тенниса. Я надеюсь, что Роджер, Новак и Рафа меня не слышат, но, когда Янник Синнер и Карлос Алькарас находятся на пике, никто никогда не играл в теннис лучше. Никто не делал с теннисным мячом такие разные и сложные вещи, чем когда по нему наносят удары Синнер и Алькарас», — сказал Виландер в эфире телеканала Eurosport.

Напомним, во вторник, 1 октября, в финальном матче на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера со счётом (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)). Матч продолжался 3 часа 21 минуту.