Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов заявлены на «Мастерс» в Париже

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов заявлены на «Мастерс» в Париже
Комментарии

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. На соревнования заявлены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

В список участников «Мастерса» в столице Франции входят 42 первых теннисиста мирового рейтинга ATP, в том числе итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев, Карлос Алькарас из Испании и прошлогодний победитель турнира серб Новак Джокович.

Действующий чемпион парижского «Мастерса» Джокович в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.

Материалы по теме
Карен Хачанов и Роман Сафиуллин планируют выступить на турнире в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android