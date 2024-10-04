Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов заявлены на «Мастерс» в Париже

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. На соревнования заявлены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

В список участников «Мастерса» в столице Франции входят 42 первых теннисиста мирового рейтинга ATP, в том числе итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев, Карлос Алькарас из Испании и прошлогодний победитель турнира серб Новак Джокович.

Действующий чемпион парижского «Мастерса» Джокович в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.