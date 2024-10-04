«Я его большая поклонница». Паула Бадоса выразила восхищение Карлосом Алькарасом

19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась об игре своего соотечественника третьего номера рейтинга ATP Карлоса Алькараса.

«Меня вдохновляет Карлос, он великолепен на корте и вне его. Он невероятный человек и игрок. Я смотрела весь матч с Синнером, болела за него. Он заставляет всю страну гордиться собой, я его большая поклонница», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Напомним, во вторник, 2 октября, в финале турнира категории ATP-500 в Пекине Алькарас обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)). Для 21-летнего испанца это пятый титул на уровне ATP-500. Всего на его счету 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.