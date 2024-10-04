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Соболенко — Мухова: чешская теннисистка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча в Пекине

Соболенко — Мухова: чешская теннисистка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча в Пекине
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		2
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Каролина Мухова выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5).

В предыдущем раунде «тысячника» в Пекине Арина Соболенко победила в двух сетах 24-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз (6:4, 6:3), а Каролина Мухова одержала уверенную победу над 79-м номером классификации WTA Кристиной Букшей из Испании — 6:2, 6:0.

Соболенко и Мухова провели между собой три матча на уровне WTA. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу представительницы Чехии.

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