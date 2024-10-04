Соболенко — Мухова: чешская теннисистка на тай-брейке выиграла 1-й сет матча в Пекине

В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Каролина Мухова выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5).

В предыдущем раунде «тысячника» в Пекине Арина Соболенко победила в двух сетах 24-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз (6:4, 6:3), а Каролина Мухова одержала уверенную победу над 79-м номером классификации WTA Кристиной Букшей из Испании — 6:2, 6:0.

Соболенко и Мухова провели между собой три матча на уровне WTA. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу представительницы Чехии.