Стефанос Циципас обыграл Нисикори во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае, сделав 14 эйсов
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Завершился матч второго круга между 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и 153-м в рейтинге ATP японцем Кеем Нисикори на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. Победу в двух сетах одержал Циципас — 7:6 (8:6), 6:4.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 09:20 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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Кей Нисикори
К. Нисикори
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Циципас выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из шести заработанных. Японец один раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
В следующем круге Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, обыгравшим 22-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима.
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