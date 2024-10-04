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Стефанос Циципас обыграл Нисикори во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае, сделав 14 эйсов

Стефанос Циципас обыграл Нисикори во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае, сделав 14 эйсов
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Завершился матч второго круга между 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и 153-м в рейтинге ATP японцем Кеем Нисикори на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. Победу в двух сетах одержал Циципас — 7:6 (8:6), 6:4.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 09:20 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Циципас выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из шести заработанных. Японец один раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, обыгравшим 22-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима.

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