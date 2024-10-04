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«Больше магии Мирры?» WTA — перед матчем Андреевой с Циньвэнь

«Больше магии Мирры?» WTA — перед матчем Андреевой с Циньвэнь
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Пресс-служба WTA поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала на женском «тысячнике» в Пекине, в котором встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA).

«Сегодня ещё больше магии Мирры?» — написано на странице WTA в социальных сетях.

В предыдущем раунде соревнований в Пекине Мирра Андреева победила в двух сетах 45-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши (6:1, 6:3), а Чжэн Циньвэнь обыграла в трёх партиях 43-ю в классификации WTA американку Аманду Анисимову — 3:6, 6:1, 6:2.

Андреева и Циньвэнь никогда ранее не встречались на турнирах уровня WTA.

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