Соболенко — Мухова: белоруска сравняла счёт по сетам в матче 1/4 финала в Пекине
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:20 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
Каролина Мухова
К. Мухова
Каролина Мухова выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5). Во второй партии уверенную победу одержала белорусская теннисистка — 6:2.
Соревнования в Пекине проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову.
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