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Соболенко — Мухова: белоруска сравняла счёт по сетам в матче 1/4 финала в Пекине

Соболенко — Мухова: белоруска сравняла счёт по сетам в матче 1/4 финала в Пекине
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		2 6
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Каролина Мухова выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5). Во второй партии уверенную победу одержала белорусская теннисистка — 6:2.

Соревнования в Пекине проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову.

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