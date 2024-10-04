Соболенко — Мухова: белоруска сравняла счёт по сетам в матче 1/4 финала в Пекине

В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Каролина Мухова выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5). Во второй партии уверенную победу одержала белорусская теннисистка — 6:2.

Соревнования в Пекине проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову.