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Стефанос Циципас одержал 200 побед в матчах на хардовом покрытии

Стефанос Циципас одержал 200 побед в матчах на хардовом покрытии
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал 200-ю победу на хардовом покрытии. Сегодня, 4 октября, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2024, пятница. 09:20 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

26-летний теннисист из Греции выиграл 11 турниров на уровне ATP, из них пять — на харде, в том числе Итоговый турнир ATP в 2019 году. Также на его счету три титула на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло.

В следующем круге соревнований в Шанхае Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, обыгравшим в двух сетах 22-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2).

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