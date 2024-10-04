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Каролина Мухова в трёх сетах обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине

Каролина Мухова в трёх сетах обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине
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Завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. Игра закончилась со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2024, пятница. 10:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		2 6
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Чешская спортсменка пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных (30%). На счету Соболенко один эйс, три двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из восьми (50%).

В полуфинале соревнований в столице Китая Мухова встретится с победительницей матча между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA).

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