Каролина Мухова в трёх сетах обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине

Завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии. Игра закончилась со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу представительницы Чехии.
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Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Чешская спортсменка пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных (30%). На счету Соболенко один эйс, три двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из восьми (50%).
В полуфинале соревнований в столице Китая Мухова встретится с победительницей матча между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA).
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