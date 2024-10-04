Циципас — первый теннисист 1998 года рождения и моложе, выигравший 200 матчей на харде

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым игроком 1998 года рождения и моложе, одержавшим 200 побед на хардовом покрытии. Сегодня, 4 октября, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае он выиграл 200-й матч на харде, обыграв японца Кея Нисикори (7:6 (8:6), 6:4).

26-летний теннисист из Греции выиграл 11 турниров на уровне ATP, из них пять — на харде, в том числе Итоговый турнир ATP в 2019 году. Также на его счету три титула на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло.

В следующем круге соревнований в Шанхае Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, обыгравшим в двух сетах 22-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2).