Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира американка Билли Джин Кинг высказалась о доходах современных теннисисток.

«53 года назад я выиграла $ 4 тыс. на турнире и стала первой женщиной-спортсменкой, заработавшей $ 100 тыс. призовых за один год. Сегодня профессиональные теннисистки составляют 9/10 самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Прогресс очевиден. Но мы ещё не закончили!» — написала Билли Джин Кинг в своём аккаунте в соцсетях.

Для сравнения: чешская теннисистка Барбора Крейчикова заработала $ 3,5 млн за победу в одиночном разряде Уимблдона-2024.

Билли Джин Кинг в данный момент занимается общественной деятельностью. Она является совладелицей бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» и женского футбольного клуба «Эйнджел Сити». Также Кинг вкладывает деньги в развитие женского спорта и является акционером многих профессиональных лиг США.